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«Зая, ты чей?»: Странный пешеход замечен на улице Владивостока
Во Владивостоке на улице Бородинской житель города стал очевидцем редкой картины, по дороге бежал зайчик, сообщают «Вести:Приморье».
Вероятно, животное домашнее, и просто сбежало от хозяев. Хотя, «потеряшка» мог просто ехать в машине, откуда тоже сбежал.
В районе Бородинской, 26 бегает зая, никто не терял? - задался вопросом автор поста в паблике dps_controlnews.
«Зая, ты чей?».
«Ты откуда сбежал, зверь».
«Беги быстро, здесь ни как в лесу».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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