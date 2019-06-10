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«Зая, ты чей?»: Странный пешеход замечен на улице Владивостока

«Зая, ты чей?»: Странный пешеход замечен на улице Владивостока

Источник фото: pixabay.com / dps_controlnews

Во Владивостоке на улице Бородинской житель города стал очевидцем редкой картины, по дороге бежал зайчик, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятно, животное домашнее, и просто сбежало от хозяев. Хотя, «потеряшка» мог просто ехать в машине, откуда тоже сбежал.

В районе Бородинской, 26 бегает зая, никто не терял? - задался вопросом автор поста в паблике dps_controlnews.

«Зая, ты чей?».

«Ты откуда сбежал, зверь».

«Беги быстро, здесь ни как в лесу».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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