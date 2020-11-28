«Самоликвидатор» на дороге: в ДТП попал водитель мотоцикла

Во Владивостоке на улице Бородинской произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы говорят, около строительных ТЦ сбили водителя мотоцикла. На место аварии примчались сотрудники скорой помощи. Детали ДТП уточняются.

В комментариях удивились, вероятно, мотоциклисты открыли сезон, выехав на дороги края на своих «железных конях».

«Сезон открыт. Начинается».

«Как когда то высказался в эфире Радио ОК ведущий Юрий Ремецков - "товарищи водители, внимание! Наступила весна и на дороги выехали самоликвидаторы, т.е. мотоциклист. Будьте бдительны!"».

«Судя по шлему он сам видимо на машину выпрыгнул ради контента для камеры на шлеме».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru