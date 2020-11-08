«А клубничкой не угощали»: жители Приморья поразились увиденному на льду моря

Жители Приморья в очередной раз поразились красоте вышедшего на лед животного, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, автор пытается накормить подошедшую к ней лису. Девушка утверждает, от только что пойманной рыбки лиса отказалась, а вот лакомство в виде кусочка торта, которое так любят «человеки разумные», пришлось ей по вкусу.

Многие, вероятно, умиляются увиденному. Однако нашлись те, кто отметил, нельзя дикое животное приучать к кормежке, и угощать едой, предназначенной для человека. Не все хорошо для животного, что любит человек, отмечали в комментариях паблика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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