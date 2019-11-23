«Вы что, бессмертны, бегите оттуда»: женщина не понимает, что происходит на льду в Шкотово
Жительница Приморья рассказала о ледовой обстановке в районе Шкотово, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина в одном из приморских пабликов рассказала, утром она, как и многие другие любители зимней рыбалки вышли на лед. Но спустя какое-то время, лед начал трескаться. Его стало отрывать. Женщина не понимает, почему такое происходит. На кадрах видно, на льду находятся огромное количество людей и десятки машин. Рыбаки, не обращая внимания по ход льда, продолжают ждать, пока клюнет рыба.
В комментариях паблика удивились непониманию, уточнив, что оттуда нужно бежать, спасая свои жизни.
«Ну надо же???!!! Опять весна. Рыболюди , вы ,что бессмертные, я уже не говорю про машины ,на которых вы, *** ,приехали , и которые утопите . Подумайте о нашем море , которое вы загрязняете своими Джипами».
«Скоро будут медали за навагу».
«Непорядок! Нужно разобраться».
«Что здесь непонятное, бежать, бежать, на подходе весна!».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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