Школе Артема присвоено имя капитана милиции Вячеслава Власова

В Артеме Приморского края прошли торжественные мероприятия в честь присвоения школе № 3 имени капитана милиции Вячеслава Власова, сообщают «Вести:Приморье».

В преддверии празднования Дня Защитника Отечества, в рамках акции «Неделя мужества», в общеобразовательном учреждении № 3 Артемовского городского округа прошли торжественные мероприятия, приуроченные присвоению учебному заведению имени капитана милиции Вячеслава Власова.

О подвиге героя вспоминали бойцы СОБР, сотрудники отдела МВД России по городу Артему, ветераны органов внутренних дел, представители органов исполнительной и законодательной власти, родители Вячеслава Власова.

Капитан Власов – выпускник школы № 3, которую окончил в 1987 году. После службы в армии Власов пришел служить в милицию города Артема. Начинал с должности милиционера вневедомственной охраны. А спустя несколько лет был выдвинут на должность оперуполномоченного уголовного розыска городского отдела милиции. Об этом рассказали в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

В 1995 году Вячеслав перешел на службу в подразделение СОБР УМВД России по Приморскому краю. Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона.

За героизм и личное мужество, проявленные при исполнении служебного долга, был награжден правительственной медалью «За отвагу».

29 октября 2000 года группа, в которую входил капитан милиции Вячеслав Власов, попала в засаду в населенном пункте Чири-Юрт Шалинского района Чечни. В результате взрыва большой мощности капитан милиции Власов получил тяжелые ранения, от которых погиб на месте.

Указом Президента Российской Федерации капитан милиции Власов Вячеслав Владимирович награжден Орденом Мужества (посмертно).

«Прошло 20 лет со дня гибели нашего сына. Но боль утраты не проходит. И не пройдет никогда. Радует то, что наш сын не забыт. Память о нем живет и будет жить. А это для нас самое главное» - сказала в своем выступлении Галина Евгеньевна Власова, мать героя.

По стопам отца пошел и внук Галины Евгеньевны. Старший лейтенант полиции Алексей Власов служит в отделе полиции Артема в должности оперуполномоченного уголовного розыска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]