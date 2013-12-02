Эксперимент с налогами предложил провести спецпредставитель президента

О реформировании Налогового кодекса и кредитного регулирования заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он отметил, что предприятия нужно разделить по принципу их экологичности, сообщают «Вести:Приморье».

«Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на предложение Чубайса. Подчеркивается, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные.

Целью этой реформы должно стать создание системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов в энергетике. Чубайс сравнил такую реформу с «тектонической подвижкой». И это еще мягко сказано. Климатическая повестка распространяется буквально на все сферы нашей деятельности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]