Эксперимент с налогами предложил провести спецпредставитель президента
О реформировании Налогового кодекса и кредитного регулирования заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он отметил, что предприятия нужно разделить по принципу их экологичности, сообщают «Вести:Приморье».
«Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на предложение Чубайса. Подчеркивается, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные.
Целью этой реформы должно стать создание системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов в энергетике. Чубайс сравнил такую реформу с «тектонической подвижкой». И это еще мягко сказано. Климатическая повестка распространяется буквально на все сферы нашей деятельности.
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