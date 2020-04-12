Новый налоговый вычет готовят некоторым категориям граждан

В ГД предложили ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей, сообщают «Вести:Приморье».

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей. Копия письма на имя главы Минспорта Олега Матыцина имеется в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что Минфин прорабатывает возможность предоставления налоговых вычетов родителям за занятия их детей спортом. Однако появление подобных налоговых вычетов не изменит кардинально ситуацию с доступностью спортивных секций для детей из малообеспеченных семей.

В среднем месяц занятий в спортивной секции стоит 3—5 тыс. рублей, а если в семье два ребёнка — до 10 тыс. рублей в месяц. Это гораздо большая сумма, чем НДФЛ, уплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.

«В связи с этим и в целях создания условий для физического развития детей независимо от финансового положения родителей прошу вас рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций, но не более 5 тыс. рублей в течение одного месяца», — говорится в тексте обращения.

В целях недопущения злоупотреблений Сухарев также предлагает создать механизм, предполагающий поступление выделяемых средств напрямую в спортивные секции от местных отделов социальной защиты или иных уполномоченных органов на основе договора об оказании услуг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]