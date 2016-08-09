Новую категорию льготников предложили создать в России

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребёнка, сообщают «Вести:Приморье». В своём обращении законодатель отметил, что ежегодно российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Об этом пишет RT, в распоряжении которого есть копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Данные семейные формы устройства детей, как отметил депутат, являются приоритетными в решении проблемы сиротства, создают условия для социализации и всестороннего развития ребёнка.

В настоящее время, по его словам, ряд категорий граждан имеют льготу (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м) при начислении земельного налога. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.

«В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребёнка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребёнка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребёнка», — говорится в тексте обращения.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье в строящихся домах для переселения граждан из аварийного жилья предусмотрят квартиры и для детей-сирот. Эта работа уже началась во Владивостоке и Артеме. Во Владивостоке расселяемая площадь составляет 12,1 тысячи квадратных метров. В Артеме необходимо ликвидировать 5,9 тысячи квадратных метров «аварийки». В городе уже началось проектирование двух девятиэтажек. Также запланировано сделать 2 тысячи квадратных метров для детей-сирот.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]