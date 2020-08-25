Власти готовят новые выплаты на детей

В Совфеде и Госдуме рассматривают важные меры госпомощи приемным и неполным семьям, сообщают «Вести:Приморье».

В обеих палатах парламента выступили сразу с двумя инициативами по поддержке семьи. Совет Федерации предлагает выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% прожиточного минимума, пишут «Известия».

Одновременно с этим в Госдуме призвали Минтруд и Минфин ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка. Уполномоченные по правам ребенка в регионах, структуры при Минфине и опрошенные эксперты данные новшества поддерживают, хотя высказывают ряд замечаний.

Для семей, не получающих алименты от кормильца, в верхней палате парламента предлагают ввести выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума.

— На круглом столе в комитете Совфеда прозвучало предложение о выплате из будущего алиментного фонда, из которого также можно было бы выплачивать 50% регионального прожиточного минимума, — рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Еще одна свежая инициатива также связана с помощью семьям и детству. Депутаты Госдумы предложили ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]