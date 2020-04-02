Еще одной категории граждан начали перечислять дополнительные выплаты

Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю приступило к перечислению специальных выплат за апрель и май текущего года гражданам, которые в период эпидемии коронавирусной инфекции взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, средства из федерального бюджета на общую сумму 874 тысячи рублей переведены на лицевые счета 52 гражданам, которые первыми обратились за указанной выплатой в клиентские службы Пенсионного фонда (ПФР).

«Согласно постановлению Правительства РФ, выплата производится в размере 12130 рублей в месяц за каждого взятого на проживание ребенка в период с апреля по июнь 2020 года включительно. Формирование и утверждение реестра получателей специальной выплаты осуществляет Правительство Приморского края», – уточнили специалисты фонда.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ, обеспечивающий специальными стимулирующими выплатами в размере 12 130 рублей в период эпидемии граждан, взявших по опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как уточнили в краевом министерстве образования, в Приморье в органах опеки на учете сейчас находятся 9 238 детей, 1 662 из них воспитываются в государственных учреждениях, остальные усыновлены, находятся в приемных семьях или под опекой. По состоянию на 1 июня, 283 ребенка устроены в 2020 году в семьи, в том числе 19 детей усыновлены, 197 – отданы под опеку, 43 – в приемные и 24 – в кровные семьи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]