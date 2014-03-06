18 квартир передали детям-сиротам Владивостока

18 владивостокцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали новоселами в 2020 году. Им переданы благоустроенные квартиры, на которые из краевого бюджета было выделено более 74 миллионов рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщили в городском управлении по учету и распределению жилой площади, в 2020 году во Владивостоке было объявлено 52 аукциона в электронной форме на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот. По результатам торгов заключено 18 муниципальных контрактов на общую сумму 74 161 892,35 рубля и приобретено 18 благоустроенных квартир.

«11 квартир – однокомнатные и семь – двухкомнатные, – уточнили в управлении. – Все квартиры переданы детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений. В этом году работа по приобретению жилья этой категории граждан продолжится».

Напомним, полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями администрация Владивостока наделена с 1 января 2019 года. За два года квартиры смогли получить 45 человек. Ранее эту работу проводили краевые власти.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]