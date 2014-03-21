В Приморье объявлено начало приобретения квартир для детей-сирот

Управление землями и имуществом на территории Приморского края объявило о начале приобретения квартир для детей-сирот. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направлено 702 миллиона рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в управлении землями и имуществом на территории Приморского края, на указанные средства планируется приобретение благоустроенных жилых помещений площадью от 26 квадратных метров на территории муниципальных образований в соответствии с законодательством о государственных закупках.

«Приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот планируется как на вторичном рынке, так и на первичном, в том числе путем заключения договоров участия в долевом строительстве», – уточнили специалисты.

Жилые помещения, приобретаемые учреждением, предназначены для детей-сирот, в отношении которых имеются вступившие в законную силу судебные акты, вынесенные до 2019 года.

Информацию об участии в аукционах на приобретение благоустроенных жилых помещений можно получить по номеру: 8 (924) 001-83-71.

Напомним, как отмечала ранее министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, в 2020 году квартиры получили 1 046 человек, в 2019-м – новоселье отметили 832 приморца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]