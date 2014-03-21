Более 170 приморских сирот обеспечили жильем с начала года

Более 170 детей-сирот обеспечили жильем в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. Всего в текущем году новоселье отметят около 1000 граждан этой категории.

Как сообщили в министерстве образования Приморского края, с начала года сиротам выдано уже 78 сертификатов на приобретение жилья, для 12 человек подобрали квартиры – оплата по договорам проведена.

«По состоянию на 21 мая жилыми помещениями специализированного жилого фонда обеспечены 172 сироты. В министерстве образования ведется работа по заключению 185 мировых соглашений по заявлениям на сертификаты, одобренным в этом году. Реализуется также возможность предоставления сиротам жилья муниципального жилого фонда на условиях правопреемства, что позволяет обеспечивать их квартирами по судебным решениям, вынесенным на Правительство Приморского края. Такие решения приняты в отношении 26 сирот, три из них уже рассмотрены в судебном порядке», – уточнила замминистра Наталья Василянская.

Напомним, вопрос обеспечения жильем детей-сирот стоит на особом контроле Губернатора Приморья Олега Кожемяко. Принят целый ряд мер по устранению очереди на получение квартир. В частности, именно по инициативе главы региона в начале 2019 года муниципалитеты получили полномочия по подбору жилых помещений для этой категории граждан.

Всего в 2020 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот направлено более 1,5 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]