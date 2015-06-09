Детей-сирот продолжают обеспечивать жильем

В два раза больше сирот обеспечили жильем в Приморье в этом году, сообщают "Вести: Приморье".

Более 600 детей-сирот обеспечили жильем с начала 2019 года. Жилищные сертификаты используют в качестве нового механизма решения вопроса. Выдача сертификатов вдвое увеличило число получателей квартир.

По информации департамента образования и науки Приморского края, на текущую дату обеспечены жилыми помещениями 615 сирот, из них 501 человек – по договорам найма специального жилого фонда, 114 – по сертификатам на социальную выплату.

В департаменте планируют, что к концу года долгожданные квартиры получат 700 человек.

«В прошлом году этот показатель был гораздо ниже – 318 детей-сирот», – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты отмечают, что увеличить число получателей жилья в 2020 году поможет бюджет, который будет увеличен на 200 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]