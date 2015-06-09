Детей-сирот продолжают обеспечивать жильем
В два раза больше сирот обеспечили жильем в Приморье в этом году, сообщают "Вести: Приморье".
Более 600 детей-сирот обеспечили жильем с начала 2019 года. Жилищные сертификаты используют в качестве нового механизма решения вопроса. Выдача сертификатов вдвое увеличило число получателей квартир.
По информации департамента образования и науки Приморского края, на текущую дату обеспечены жилыми помещениями 615 сирот, из них 501 человек – по договорам найма специального жилого фонда, 114 – по сертификатам на социальную выплату.
В департаменте планируют, что к концу года долгожданные квартиры получат 700 человек.
«В прошлом году этот показатель был гораздо ниже – 318 детей-сирот», – подчеркнули в ведомстве.
Специалисты отмечают, что увеличить число получателей жилья в 2020 году поможет бюджет, который будет увеличен на 200 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
09.06.2015 В Приморье выдано 299 свидетельств на приобретение квартир для детей-сирот
-
15.07.2019 Жильем в Приморье обеспечили уже более 250 детей-сирот
-
31.08.2017 В Приморье построят еще семь домов для детей-сирот
-
19.11.2015 Квартиры в Приморье в этом году получат около 600 детей-сирот
-
07.12.2016 Еще два дома для детей-сирот сдадут в Приморье до конца года
-
13.10.2015 Более 300 свидетельств на приобретение квартир для детей-сирот выдано в Приморье
Добавить комментарий