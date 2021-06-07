Шкотово, Артем и Дальнереченск – лидеры по обеспечению жильем детей-сирот

В Приморье с каждым годом все больше детей-сирот получают полагающиеся им квартиры от государства. Об этом было заявлено в ходе рабочего совещания по вопросу обеспечения жильем детей-сирот, которое состоялось в правительстве региона.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, если в 2018-м жильем обеспечили 312 льготников, то в 2019 новоселье отметили 832 человека. Цифру удалось увеличить почти втрое за счет введения принципиально новых методов работы, в частности передачи муниципалитетам полномочий по подбору помещений для жителей края из обозначенной категории, а также введения сертификатов, позволяющих очереднику самостоятельно найти для себя квартиру стоимостью в пределах обозначенной суммы. Все вместе это значительно ускорило решение наболевшего вопроса.

В 2020 году квартиры получили уже 1 046 человек: 716 – по договорам найма специализированных жилых помещений, 333 – через сертификаты.

Вместе с тем, поскольку количество сирот, достигших совершеннолетия, а значит, имеющих право на получение квартиры от государства тоже растет, говорить о полном решении проблемы пока рано, отметил глава региона. Поэтому необходимо не только продолжать, но и максимально активизировать работу в обозначенном направлении, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь.

«Мы направляем довольно значительные средства на обозначенные цели. В бюджете предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей. Если говорить о крупных городах, решить вопрос, скорее всего, здесь можно только строительством нового жилья. Возьмем данные за прошлый год. Во Владивостоке цена за квадратный метр на вторичном рынке составляла до 150 тысяч рублей. То есть, требовалось 4,5-5 миллионов рублей на одну квартиру. В то же время на эти средства можно построить две квартиры», – отметили в правительстве края.

В числе муниципалитетов-передовиков по обеспечению квартирами детей-сирот оказались Артем, Лесозаводск, Уссурийск, Шкотовский, Кировский, Дальнереченский и Партизанский районы.

В крае уже формируются списки детей-сирот для получения сертификатов на жилье в 2022 году.

«Нам необходимо делать это уже сейчас, поскольку требуется понимание, какие денежные средства закладывать в бюджет. Я полагаю, что это возможно – обзвонить точечно всех ребят, телефоны есть в базе, а те, кто работает с детьми-сиротами, их лично знают. Нужно связаться с каждым, кто может стать потенциальным обладателем сертификата, рассказать, что есть такая возможность, объяснить, как ею воспользоваться. Сопроводить, если это потребуется, человека буквально до самой выдачи сертификата. Только так все вместе мы сможем решить этот вопрос», – заявила министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]