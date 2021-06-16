Детям-сиротам Владивостока готовят передать три квартиры

Три квартиры в ближайшее время будут переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Квадратные метры их будущего жилья осмотрел заместитель главы администрации Тарас Фищук, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Вместе с ним в осмотре приняли участие сотрудники управления по учету и распределению жилой площади, а также представитель ООО «Агентство по обеспечению жильем» Валерия Черепанова. Эта компания осуществляла ремонт в квартирах.

Все три квартиры расположены в доме № 5 на ул. Адмирала Угрюмова, площадь каждой - чуть более 28 квадратов. В квартирах выполнен ремонт, так что будущим владельцам останется только приобрести мебель и технику. Рядом расположены детский сад и автобусная остановка, а также магазины.

«Ко всем квартирам предъявляем единые требования, - рассказал Тарас Фищук. - Их площадь должна быть не менее 26 квадратных метров, должна быть отдельная кухня, сам дом - не старше 1960 года. Ну и, конечно, в квартирах должен быть нормальный ремонт. В тех, что посмотрели сегодня, есть ряд мелких недочетов. Их устранят в ближайшее время, и владельцы смогут отмечать новоселье».

Как пояснили в городском управлении по учету и распределению жилой площади, общая сумма субвенций на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями во Владивостоке в 2021 году составляет 30,2 миллиона рублей.

Кроме того, 5,3 миллиона рублей пойдут на строительство двух квартир в доме, который планируется возвести на улице Глинки.

Напомним, жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 2019 года приобретают муниципалитеты. Это регламентирует Закон Приморского края от 24.12.2018 г. № 433-КЗ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]