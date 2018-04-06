«Радио России: Приморье. Интервью»: Как в крае реализуется программа о выдаче квартир детям-сиротам

Гость студии "Радио России: Приморье" - начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока Андрей Цуренко.Он рассказал, кому выдаются квартиры, и поделился планами о дальнейшей реализации краевого закона о выдаче жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]