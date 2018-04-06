«Радио России: Приморье. Интервью»: Как в крае реализуется программа о выдаче квартир детям-сиротам
Гость студии "Радио России: Приморье" - начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока Андрей Цуренко.Он рассказал, кому выдаются квартиры, и поделился планами о дальнейшей реализации краевого закона о выдаче жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
30.07.2019 Администрация Находки приобрела уже 11 квартир для детей-сирот
-
05.07.2019 Жительница Владивостока получила квартиру по программе для детей-сирот
-
03.06.2019 «Радио России: Приморье. Интервью»: Судебные приставы — детям
-
15.10.2018 Администрации Приморья выписан гигантский штраф
-
21.06.2018 Более чем в три раза выросла зарплата социальных работников в Приморье за пять лет
-
06.04.2018 «Радио России. Приморье. Интервью»: Желание власти попиариться оставило 750 семей без жилья во Владивостоке
Добавить комментарий