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«Радио России: Приморье. Интервью»: Как в крае реализуется программа о выдаче квартир детям-сиротам

«Радио России: Приморье. Интервью»: Как в крае реализуется программа о выдаче квартир детям-сиротам

Гость студии "Радио России: Приморье" - начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока Андрей Цуренко.Он рассказал, кому выдаются квартиры, и поделился планами о дальнейшей реализации краевого закона о выдаче жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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