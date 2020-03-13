Волонтерам заплатят за работу

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому устанавливаются государственные выплаты за волонтерскую деятельность во время пандемии, сообщают «Вести:Приморье». Документ опубликован на сайте правительства.

Выплаты предназначены для волонтеров, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработников и граждан, которые взяли на себя заботу о тех, кто остался без помощи и поддержки.

Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

Поддержать людей, которые в условиях распространения новой коронавирусной инфекции взяли на себя заботу о гражданах, оставшихся без помощи и опеки, поручил Президент России Владимир Путин. На специальные выплаты из резервного фонда Правительства выделяется более 145 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]