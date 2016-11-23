«Такси, брови, два ствола»: во Владивостоке орудуют мошенницы с яркой внешностью

Новый вид мошенничества захлестнул Владивосток. С помощью специального сервиса злоумышленники подделывают банковские чеки. Под удар попали водители такси и продавцы товаров на онлайн-барахолках. Мошенники также обманывают людей на автобусных остановках. Один из преступников уже задержан. Схема обмана и портреты аферистов в репортаже Виктории Шандыбиной.

Девушки с большими бровями сегодня под подозрением. Фото мошенниц разместили в социальных сетях. Женщины нашли способ, как бесплатно ездить на такси. Указывают в заказе два адреса. Выходят из машины на первой остановке, якобы, забрать из дома ребенка и не возвращаются.

Схема у мошенников отработана. Но и службы такси не отстают. Сейчас все больше машин оборудуют видеорегистраторами и тревожными кнопками. В компаниях существуют и черные списки.

Денис Гаврилов, заместитель руководителя по безопасности дорожного движения службы такси:

"Все в программе фиксируется. Если были подобные случаи с конкретного телефона, и, когда оператор принимает заказ с этого номера телефона, он уже видит всю информацию. У нас перевозчиков, на самом деле, не так много. Один раз в этой фирме залетел, один раз во второй и, в принципе, тебя больше везти некому будет".

Второй вариант обмана, набирающий популярность — подделка чеков из приложения «Сбербанк онлайн». Девушки подходят к людям на улице и просят наличные в обмен на перевод на карту. Показывают экран смартфона, где написано, что платеж проведен и скрываются с места преступления. В комментариях под фото аферисток десятки пострадавших:

«Зульфия — "широкая бровя" была замечена на Баляева, просила деньги».

«На Котельникова, 7 подходила и нагло просила 300 рублей».

«Заходила в торговый центр. Просила разменять пять тысяч. Когда сказали, что размена нет, попросила наличные в обмен на перевод».

Поддельные платежные документы можно сделать с помощью бота в Телеграм. Заходим в чат. Нажимаем «Сбербанк» перевод. Выбираем для какой операционной системы, "Андроид" или "Айос". Вводим данные - имя, отчество и первую букву фамилии получателя. Сумму перевода и точное время. Чтобы выглядело максимально правдоподобно. Через секунду получаем картинку. Один в один как официальный чек в приложении банка.

Массово обманывают сейчас и продавцов на онлайн-барахолках. Договариваются о выкупе товара, приезжают и совершают липовую оплату. Уверяют, что деньги поступят на счет в течение нескольких часов. Якобы задержка перевода из другого банка.



От действий мошенницы с выразительными бровями пострадали даже туристы из Иркутска:

«Эта девушка жила с нами в одном отеле. Сказала, что не может перевести деньги с одной карты на другую. Мы ей переслали 2 тысячи рублей, эту же сумму она отправила нам. Показала чек. Подумали минут через 20 поступят деньги. Улетели домой и спустя три дня начали бить тревогу. Позвонили владельцу отеля. Оказалось она и его обманула».

Одну из аферисток онлайн-переводов уже задержали после обращения пострадавших. И это вновь девушка с выразительной внешностью.

Ксения Яшагина, начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Владивостоку:

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана уроженка города Кемерово, ранее судимая за аналогичные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит лишение свободы сроком до двух лет".

С начала этого года возбуждено уже 106 уголовных дел за кражу средств с банковских карт и счетов, а также 145 за мошенничество в IT-сфере. Эксперты напоминают — прежде, чем расстаться с кровными, проверьте, пришли ли деньги в ваш банк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru