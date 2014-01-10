Таксисты во Владивостоке страдают от девушки «с бровями»

В Приморских пабликах вновь вспомнили про девушку, которая обманывает таксистов, сообщают «Вести:Приморье».

Житель Владивостока поделился фото, предположив, что это именно та дама, которая нашла способ бесплатного проезда в такси.

Здравствуйте, вот то фото той мадам, которая в такси бесплатно ездит, ну и вообщем о ней много уже было написано... кидает на деньги просит наличку, типа переводом возвращает... Вот они эти брови))), пишет автор поста.

Многие обратили внимание на лицо девушки, вернее, на ее брови, именно они притягивают взгляд. Горожане предполагают, все дело в бровях. Запомнят брови и только.

«Зульфия-широкая бровя вчера была на Баляева замечена, у подписчицы деньги просила».

«Такси брови два ствола».

«брови валиком закатали? Или это типо модно сейчас».

«Она их смыть что ли забыла?».

«Она не бесплатно ездит, а за то, что люди могут посмотреть ЭТИ БРОВИ в живую».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, водитель такси рассказал о пассажирке, которая не захотела платить за проезд, должны знать в лицо. «Я порядочная»: водитель такси рассказал о случае с пассажиркой во Владивостоке. Мужчина рассказал, девушка обманула его, сказав, что оплатила безналом, деньги придут позже, минут через 10. Однако они так и не дошли. При этом девушка заверяла водителя, что честная и порядочная, обманывать не станет. На деле вышло все наоборот.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru