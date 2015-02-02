«Ох уж эта Маша»: о девушке с подкаченными губами предупреждают приморцев

В приморских пабликах жителей Приморья предупреждают о мошеннице, которая «орудует» во Владивостоке, Артеме и Надеждинскм районе, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автор поста в dps.control поясняет, девушка представляется Машей. Пользуется двумя способами обмана. Приезжает, якобы, по объявлению о покупке у вас товара, переводит деньги, но они на ваш счет не приходят. Или просит дать ей наличные деньги, а затем сделает вам перевод на карту.

В комментариях жители края предположили, что эта же девушка может представляться Викой. Иногда с ней находится девочка примерно 5 лет.

«Как можно вестись на такой лохотрон. Пока бабосы не поступят как можно, что то отдать».

«Сколько мне не переводили за товары, пока я не получал на карту деньги я не отдавал. Обычно в течение минуты все поступает без вопросов».

«Народ ну пока деньги не получите на руки разве можно о чем то говорить».

«Прога есть хорошая, чеки рисует правдоподобные».

«Была у меня такая дама, типо с уссурийска , хотела купить у меня два детских комбеза , я чуть не попалась».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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