«Не раздумывайте, звоните в полицию»: мошенница «кидает» жителей Владивостока

«Если вы увидите данную девушку, сразу звоните в полицию! На неё уже написано несколько заявлений (в том числе и от меня). Типа у неё нет карты, и она делает перевод через приложение, потом показывает выполненную процедуру, но деньги не приходят, говорит, что у неё банк, что у неё зарплатная карта, поэтому перевод может идти в течение 3-х дней. Короче, все доверяют ей, в итоге остаются в пролёте. И ещё она просит сверху наличку под предлогом, что переведёт на карту!». Такой пост был опубликован в instagram dps.control. Как оказалось, нескольких человек, которые оставили комментарии под этим постом, на уже попыталась обмануть, сообщают «Вести:Приморье».

«Девушка, У вас ещё есть возможность оплатить покупку в 1 600 рублей. Тел. ***», «Надо ответственнее относиться к деньгам и будет меньше проблем, сделали перевод, проверь, не пришли деньги-жди, придут через 3 дня-приходите за товаром через 3 дня! Все просто!», «Что тут происходит? «Типо смс-ку отправила вместо перевода?», Да про неё каждую неделю посты😂 и ещё парень с ней», «Видела ее в ТЦ на Ладыгина3 в среду,... подошла к продавцу и спросила ,мол,не будет ли у нее наличными полторы тысячи рублей,а она переведет с карты...смешная такая....я подумала ,может работает в соседнем отделе через стенку,.но нет,она вышла и пошла на выход», «А подскажите,в каком районе её поймали? В какую полицию заявление идти писать? Нам тоже надо.».

Надеемся, граждане будут бдительными и не позволят себя обмануть. А правоохранительные органы разберутся в ситуации, выяснив все обстоятельства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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