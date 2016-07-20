Прогуливающийся с собачкой мужчина удивил приморцев

Во Владивостоке жители города удивились картине, с которой столкнулись на улице города, сообщают «Вести:Приморье».

Так, очевидец снял на видео мужчину, который выгуливал собаку. Ничего необычного, снег, лед на тротуаре, люди пытаются держать равновесие, чтобы не оказаться пациентами травмкупкта, и он - мужчина с собакой на поводке. Внимание на себя привлекает вид владельца животного. Пока жители Приморья еще только ждут наступления теплых дней, один из горожан предположил, весна пришла. Он вышел на улицу в трусах и тапках.

В комментариях приморцы с юмором отнеслись к увиденному, пояснив, что нет такого закона - запрещать выгуливать животного в таком виде, ведь не голый же ходит

«Народ деградирует походу...ни чего удивителного».

«По ходу 23 февраля проспал».

«А в 90х девушки в капронках и миниюбках ходили и ведь нормой было».

«Я вообще не сразу заметила, что человек без брюк, я сразу увидела, что собачка без намордника».

«Нет такого закона - запрещать выгуливать животного в таком виде, ведь не голый же ходит».

«У нас уже в магазин так приходят, только без собачки».

«Весеннее обострение».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео primorye_online



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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