Красавчик с голым торсом привлекает взгляды жителей Уссурийска

Жители Уссурийска удивляются картине, с которой столкнулись многие, выйдя на улицу, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов опубликовано видео, героем которого стал житель Уссурийска, гуляющий по улице с голым торсом. Стоит отметить, в Приморье «давят» морозы. Столбики термометров опускаются ниже отметки 20 градусов. А при сильном ветре кажется, что значения переходят отметку минус 30.

Вероятно, мужчина закаленный, ему не страшен мороз, однако про шапку и перчатки горожанин не забыл.

«Уссурийск. Температура днём -22», пишет автор поста.

В комментариях к посту с улыбкой отнеслись к увиденному. Многие отметили, что мужчина так выглядит каждую зиму. Закален.

«Главное в шапке и перчатках!».

«С чудильников тип в шапке, часто его вижу на турниках занимается».

«Мишка красавчик это местный пацан с горького 100».

«Среди таких ходоков зимой, в трусах и майке, долгожителей нет».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]