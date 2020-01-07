Житель Владивостока в одних трусах вышел прогуляться по рождественскому снегу

Рождественский снегопад житель Владивостока встретил с голым торсом.

Мужчина в одних красных трусах шел по тротуару, потом свернул к дому. Видео опубликовано на сайте Newsbox24.tv.

Судя по неувернной походке мужчины, сказались многочисленные алговыходные.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]