Житель Владивостока в одних трусах вышел прогуляться по рождественскому снегу
Рождественский снегопад житель Владивостока встретил с голым торсом.
Мужчина в одних красных трусах шел по тротуару, потом свернул к дому. Видео опубликовано на сайте Newsbox24.tv.
Судя по неувернной походке мужчины, сказались многочисленные алговыходные.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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