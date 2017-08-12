«Глазам не верю»: Завтра на популярной дороге начнется что-то невообразимое
В Уссурийске водители сильно удивляются, когда видят дорожных рабочих на мосту по улице Комсомольская. А все дело в том, что накануне жители города своими силами решили избавить автолюбителей от ежедневного кошмара.
«Вести:Приморье» рассказывали, Мужчины решили «подлатать» дорогу на улице Комсомольской. Трещина на мосту, вероятно, не давала покоя автолюбителям. Они решили, что своими силами хоть как-то помогут горожанам, которым приходится пересекать этот участок дороги. При этом они отметили, что им понадобилось всего два мешка кирпичей, щебень и энтузиазм. Многие водители выразили слова благодарности за так называемый ремонт.
А уже сегодня водители столкнулись с тем, что ремонт все-таки состоится. И многие предполагают, что именно действия мужчин с мешком кирпичей послужили толчком для дорожных служб, ведь видео их работы быстро разлетелось по соцсетям. Не все с радостью отнеслись к увиденному. Есть предположения, что стоит приготовиться к большим пробкам и ограничению движения.
«Глазам не верю».
«Люди!!! Берём все по кирпичу и пошли латать дороги».
«Да ладно, после вчерашнего поста - нужно наверное везде так сделать, может тогда и будут дороги делаться?!».
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