Не всем такое нравится: Приморцы возмутились действиями «доброжелателей» на дороге

Во Владивостоке жители города решили своими силами засыпать яму, которая образовалась на дороге, сообщают «Вести:Приморье».

В аккаунте dpskontrol125rus водитель опубликовала видео, очевидцем которого она стала, проезжая по улице Черняховского. На кадрах видно, большую образовавшуюся яму закладывают кирпичами двое граждан. Стоит отметить, не просто ссыпают, а пытаются уложить плотно и ровно. Вероятно, водители устали от того, что перед ямой многие притормаживают, это создает пробку, да и машины получают повреждения, попадая в нее.

Однако такие действия одобрили не все. Нашлись те, кто принял такой способ устранения ямы в штыки.

Также владельцы авто отметили, об этом участке дороги, писали в ведомства. Им отвечали, что вскоре проблема должна быть решена.

«Дорога Черняховского-Кузнецова если я не ошибаюсь, этот участок в ужасном состоянии уже не первый год, никому и дела нет, хотя жалобы с просьбой провести ремонт дорожного полотна писались неоднократно».

«... что этим летом будет ремонт по программе безопасные дороги. Посмотрим».

«До лета там наверное от дороги вообще ничего не останется».

«Да молодцы!».

«Вот честно только на днях думала сама поехать засыпать эту яму. Так она достала ужас просто. Спасибо хорошим людям что наконец то засыпали её».

«Это конечно всё хорошо, вот только скорость потока это не улучшит. Люди будут тормозить на этих острых кирпичах не меньше, чем на ямах. Такое чувство что людям просто некуда было выбросить строительный мусор и они решили сделать якобы доброе дело... Если уж хотели бы помочь, то лучше засыпать чем то более подходящим, но не этим».

«Делаешь не нравится не делаешь не нравится. Он сделал что смог а вы обсуждаете его».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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