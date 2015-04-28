Новости Общество

Сегодня, 04:23
 

Во Владивостоке дыры в асфальте заделывают строительным мусором (видео)

Во Владивостоке дыры в асфальте заделывают строительным мусором (видео)

Фото: Инстаграм @dpskontrol_125rus

Жители Владивостока устроили импровизированный челлендж «Почини дороги Владивостока сам». На этот раз своими руками жители решили засыпать ямы на улице Тунгусской, — сообщают «Вести: Приморье».

 В городских пабликах появляются видео о том, как горожане пытаются засыпать и заделать ямы на дорогах. Предприимчивые владивостокцы заделывали дыры бордюром, кирпичами и даже старой мягкой мебелью.

На этот раз неравнодушный житель краевой столицы показал свой микрогрузовик, груженый мешками со строительным мусором. 

«Вот уже третью машину сюда везем, — рассказывает автор видео. — Люди благодарны. Проехать было невозможно. Вечером была пробка».

Самоназначенный ремонтник дорог заявил, что в ямы ушло «неимоверное количество мешков». 

Принявшие участие в обсуждении горожане, в основном, благодарили своего «спасителя», однако, были и те, кто переживал, что затея с латочным ремонтом при помощи строительного мусора может выйти благодетелям боком: их могут привлечь к ответственности за то, что неправильно утилизируют отходы.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря