Во Владивостоке дыры в асфальте заделывают строительным мусором (видео)
Жители Владивостока устроили импровизированный челлендж «Почини дороги Владивостока сам». На этот раз своими руками жители решили засыпать ямы на улице Тунгусской, — сообщают «Вести: Приморье».
В городских пабликах появляются видео о том, как горожане пытаются засыпать и заделать ямы на дорогах. Предприимчивые владивостокцы заделывали дыры бордюром, кирпичами и даже старой мягкой мебелью.
На этот раз неравнодушный житель краевой столицы показал свой микрогрузовик, груженый мешками со строительным мусором.
«Вот уже третью машину сюда везем, — рассказывает автор видео. — Люди благодарны. Проехать было невозможно. Вечером была пробка».
Самоназначенный ремонтник дорог заявил, что в ямы ушло «неимоверное количество мешков».
Принявшие участие в обсуждении горожане, в основном, благодарили своего «спасителя», однако, были и те, кто переживал, что затея с латочным ремонтом при помощи строительного мусора может выйти благодетелям боком: их могут привлечь к ответственности за то, что неправильно утилизируют отходы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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