Во Владивостоке дыры в асфальте заделывают строительным мусором (видео)

Жители Владивостока устроили импровизированный челлендж «Почини дороги Владивостока сам». На этот раз своими руками жители решили засыпать ямы на улице Тунгусской, — сообщают «Вести: Приморье».

В городских пабликах появляются видео о том, как горожане пытаются засыпать и заделать ямы на дорогах. Предприимчивые владивостокцы заделывали дыры бордюром, кирпичами и даже старой мягкой мебелью.

На этот раз неравнодушный житель краевой столицы показал свой микрогрузовик, груженый мешками со строительным мусором.

«Вот уже третью машину сюда везем, — рассказывает автор видео. — Люди благодарны. Проехать было невозможно. Вечером была пробка».

Самоназначенный ремонтник дорог заявил, что в ямы ушло «неимоверное количество мешков».

Принявшие участие в обсуждении горожане, в основном, благодарили своего «спасителя», однако, были и те, кто переживал, что затея с латочным ремонтом при помощи строительного мусора может выйти благодетелям боком: их могут привлечь к ответственности за то, что неправильно утилизируют отходы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]