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С мешком кирпичей мужчина вышел на дорогу в Приморье

С мешком кирпичей мужчина вышел на дорогу в Приморье

Источник фото: pixabay.com

В Уссурийске жители города вышли на ямочный ремонт дороги с мешками в руках, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчины решили «подлатать» дорогу на улице Комсомольской. Трещина на мосту, вероятно, не давала покоя автолюбителям. Они решили, что своими силами хоть как-то помогут горожанам, которым приходится пересекать этот участок дороги. При этом они отметили, что им понадобилось всего два мешка кирпичей, щебень и энтузиазм.

В комментариях большинство пользователей сказали спасибо за работу. И надеются, что такой ремонт продержится какое-то время. Другие предположили, что за это могут оштрафовать, отметив, что по-человечески, это будет неправильно.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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