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Вчера, 22:00

«Голос» убедил женщину взять кредиты на 2 млн рублей и перевести деньги на чужой счет

«Голос» убедил женщину взять кредиты на 2 млн рублей и перевести деньги на чужой счет

Источник фото: pixabay.com

В полиции Приморья напомнили, мошенники продолжают обманывать граждан, сообщают «Вести:Приморье».

В ведомстве отмечают, чаще всего злоумышленники действуют по стандартным схемам. Горожане продолжают доверять незнакомцам и переводить собственные финансы на счета преступников.

Так, женщина 1956 года рождения заявила в полицию о том, что стала жертвой мошенников, когда ответили на телефонный звонок. Голос на другом конце трубки представился работником банка. Неизвестный мужчина сообщил, что на имя женщины пытаются незаконно оформить кредит. Мошенник внушил потерпевшей, чтобы избежать этого, необходимо осуществить ряд операций. Следуя указаниям злоумышленника, женщина в течение двух дней оформляла кредиты в разных банках города, получала деньги в кассе, после чего через банкомат переводила их на лицевой счёт мошенников. И только когда заявительница поняла, что стала жертвой обмана, она подсчитала причиненный ущерб. Он составил почти 2 млн рублей.

В полиции уточнили, за прошедшие сутки во Владивостоке зафиксировано 10 заявлений граждан, пострадавших от действий телефонных мошенников. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 3 млн рублей.

При поступлении подозрительных звонков от неизвестных гражданам рекомендуют положить трубку и перезвонить в банк (телефон указан на банковской карте), клиентом которого они являются.

Гражданам, пострадавшим от действий мошенников, предлагают сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку 8 (423) 249-00-04, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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