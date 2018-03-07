Штрафы до 50 тысяч ждут нелегальных продавцов цветами в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта во Владивостоке развернется широкая продажа цветов. Букеты будут продаваться в спецмагазинах, торговых центрах и на рынках. А также нестационарных торговых объектах – павильонах, киосках и автолавках. Всего на территории города – сотни адресов, где можно купить цветы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Дополнительно с 1 по 10 марта к работающим на постоянной основе точкам во Владивостоке в этом году добавится 24 адреса.

На аукцион было выставлено больше адресов для автолавок, однако предприниматели не вышли на торги – предположительно, в расчете продать товар нелегально.

С 1 по 10 марта на территории Владивостока будут проходить рейды. Незаконная торговля цветами будет пресекаться всеми законными мерами. За данное нарушение законодательство предполагает как наложение штрафов, так и изъятие продукции, а в отдельных случаях – арест на срок до 15 суток.

Так, за размещение нестационарных торговых объектов с нарушением утвержденной схемы размещения установлена ответственность в виде наложения административного штрафа: на граждан - от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Административный штраф грозит также за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица. Размер штрафа - от пятисот до двух тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]