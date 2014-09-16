Во Владивостоке "открыта охота" на уличных торговцев цветами

Во Владивостоке началась предпраздничная торговля цветами. Букеты продаются в торговых центрах, специализированных киосках и павильонах, в салонах флористики и на рынках. Дополнительно к постоянным точкам администрация Владивостока предложила предпринимателям места для установки временных цветочных автолавок. Однако как показывает практика, уже сейчас фиксируются случаи незаконной торговли цветами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, граждане устанавливают прилавки и автомобили с товаром прямо на пешеходных дорожках, на газонах и проезжей части в несколько рядов, загромождая проходы и проезды. Кроме того, нелегальные торговцы составляют недобросовестную конкуренцию честному бизнесу, который платит налоги, должным образом оформляет свое право на торговлю, несет ответственность за чистоту и порядок.

Глава Владивостока Олег Гуменюк дал поручение усилить меры контроля за нелегальной торговлей на городских территориях.

«Нам важно, чтобы в предпраздничные дни было обеспечено нормальное движение пешеходов, в том числе, в местах, где сосредоточена торговля, - подчеркнул глава Владивостока. – Недопустимо также, когда из-за десятков незаконных автолавок в одном месте оказывается нарушено нормальное движение автомобилей и собираются пробки».

В ходе совместного совещания с представителями УМВД по г. Владивостоку было принято решение вывести больше рейдовых групп, в которые входят сотрудники административно-территориальный управлений и полиции. В ходе рейдов нелегальные торговцы будут привлечены к административной ответственности.

ГИБДД также готова работать в усиленном режиме – для обеспечения порядка на дорогах, предотвращения стоянки автолавок в неположенных местах, загромождения проезжей части и тротуаров. Нарушители также будут привлечены к ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]