Незаконную уличную торговлю пресекли по ряду адресов в Первореченском районе

Пресечение незаконной уличной торговли – одно из приоритетных направлений в работе административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока. Как объясняют специалисты, причин на это несколько – нелегальные торговцы не только продают товары сомнительного качества, но и устанавливают торговые лотки прямо на пешеходных зонах, складируя рядом мусор. Это сказывается на здоровье граждан, а также на внешнем облике города, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Так, за неделю незаконную уличную торговлю пресекли на улицах Амурской, Анны Щетининой, Тухачевского, Океанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока и Народном проспекте. Рейдовые мероприятия были организованы специалистами административно-территориального управления Первореченского района (АТУ) совместно с сотрудниками отдела полиции № 3.

«В отношении нелегальных торговцев составлено восемь протоколов об административном правонарушении. Им грозят штрафы до пяти тысяч рублей. Также сотрудниками полиции к ответственности были привлечены граждане, оказывающих услуги по заправке кондиционеров», – уточнили специалисты АТУ Первореченского района.

Отметим, что рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех районах города. Кроме того, к административной ответственности также могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]