Организаторов уличной торговли привлекли к ответственности в Первореченском районе

Специалисты административно-территориального управления Первореченского района совместно с сотрудниками полиции пресекли несанкционированную торговлю на улицах Тухачевского, Карбышева и Жигура. Теперь организаторов нелегального бизнеса ждут штрафы до пяти тысяч рублей, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Вопрос пресечения незаконной уличной торговли находится на постоянном контроле специалистов. На этой неделе проверили те адреса, на которые чаще всего поступают жалобы горожан. По итогам рейдам к ответственности привлекли трех граждан», – прокомментировал Александр Жирнов, руководитель административно-территориального управления Первореченского района.

Специалисты подчеркивают, что несанкционированная уличная торговля является прямым нарушением закона. Также она может послужить предпосылкой и для других правонарушений. Нередко реализация товаров происходит в антисанитарных условиях, отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения продуктов, у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, отсутствуют и документы на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность. Кроме того, купив некачественный товар, потребитель не сможет его вернуть и получить обратно деньги.

Отметим, что рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности во Владивостоке регулярно проходят во всех районах города.

Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газонах, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок.

Так, специалистами административно-территориального управления Первореченского района были выявлены нарушения Правил благоустройства в шиномонтажной мастерской, расположенной на проспекте 100-летия Владивостока. За неудовлетворительное санитарное состояние прилегающей территории был составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]