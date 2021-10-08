С улицы Русской эвакуировали автомобили, с которых велась незаконная торговля

Штрафы до пяти тысяч рублей, демонтаж торговых лотков, а также эвакуация автомобилей, используемых в качестве места хранения продукции, – на улице Русской прошел очередной рейд по пресечению незаконной торговой деятельности. Участие в нем приняли специалисты административно-территориального управления Советского района, городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, а также сотрудники полиции, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Пешеходная часть от дома № 66 до дома № 78 давно стала излюбленным местом у нелегальных торговцев. С импровизированных прилавков здесь торгуют продуктами питания, овощами, фруктами, цветами и даже кухонными приборами. В погоне за прибылью предприимчивые граждане ставят на пешеходных зонах и газонах не только торговые лотки, но и автомобили.

«На этот раз с мест незаконной торговли было эвакуировано пять автомобилей. Нарушители использовали их для хранения продукции и торгового оборудования. Также были демонтированы торговые лотки», – рассказали в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Специалисты также уточнили, что нелегальным торговцам также грозят штрафы сразу по двум статьям – за размещение нестационарных торговых объектов и незаконную предпринимательскую деятельность.

«В отношении нелегальных торговцев составлено пять протоколов об административном правонарушении. Им грозят штрафы до пяти тысяч рублей. Точная сумма будет установлена на заседании административной комиссии», – добавили в административно-территориальном управлении Советского района.

Отметим, что рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех районах Владивостока. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]