Несанкционированную уличную торговлю пресекают во Владивостоке

Уличная торговля должна быть законна и не нарушать правила благоустройства. Это значит, что все торговые объекты в городе должны быть расположены в согласованных местах, также не допускается складирование мусора и пустой тары на прилегающих территориях. В иных случаях нечестного на руку предпринимателя ждут штрафы и даже демонтаж оборудования, приспособленного под торговлю. Пример тому - прошедшие рейдовые мероприятия в Первомайском и Первореченском районах города, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, по итогам рейда в Первомайском районе специалистами административно-территориального управления составлено 13 протоколов сразу по двум статьям – за нарушение норм и правил в сфере благоустройства и размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы НТО.

«В этот раз несанкционированная уличная торговля была пресечена на улицах Сахалинской, Гульбиновича, Терешковой, Пихтовой, Героев Хасана, Окатовой, Интернациональной и Тамбовской. Всего с начала года сотрудники управления за торговлю с нарушением схемы НТО составили 318 протоколов, наложено штрафов на сумму более 450 тысяч рублей, взыскано более 350 тысяч», – рассказал начальник административно-территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин.

В Первореченском районе на этой неделе специалисты административно-территориального управления пресекли несанкционированную торговлю на улицах Амурской, Анны Щетининой и Океанском проспекте. А сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали незаконно установленные объекты – деревянные столы и торговые лотки, с которых велась продажа продуктов питания.

«Несанкционированная уличная торговля является прямым нарушением закона. Также она может послужить предпосылкой и для других правонарушений. Нередко реализация товаров происходит в антисанитарных условиях, отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения продуктов, у продавцов отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, отсутствуют и документу на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность. Кроме того, купив некачественный товар, потребитель не сможет его вернуть и получить обратно деньги», – отметила начальник общего отдела административно-территориального управления Первореченского района Елена Найденова.

Отметим, что рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех районах города. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]