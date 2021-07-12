Вместо прилавка ящик: как незаконная уличная торговля вредит Владивостоку

Владивосток, как и любой город в России, сложно представить без нестационарной торговли. Как отмечаются специалисты, это важная составляющая в обеспечении горожан продукцией на условиях шаговой доступности. Кроме того, передвижные торговые сооружения, не связанные прочно инженерными сетями и прочими коммуникациями, – практика, применяемая во всем мире, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Но есть одно «но» – такая деятельность должна быть законна и не нарушать правила благоустройства. Это значит, что все торговые объекты в городе должны располагаться в согласованных местах. В противном случае таким предпринимателям грозят штрафы.

«Несанкционированная уличная торговля является прямым нарушением закона. Также она может послужить предпосылкой и для других правонарушений. Нередко реализация товаров происходит в антисанитарных условиях, отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения продуктов, у продавцов отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, отсутствуют и документу на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность. Кроме того, купив некачественный товар, потребитель не сможет его вернуть и получить обратно деньги», – рассказывает начальник общего отдела административно-территориального управления Первореченского района Елена Найденова.

Еще один минус нелегальной уличной торговли – незаконные НТО составляют недобросовестную конкуренцию другим предпринимателям, работающим в правовом поле.

Как отмечает Елена Найденова, вопрос пресечения незаконной торговли находится на постоянном контроле специалистов. Для этого еженедельно организуются рейдовые мероприятия совместно с полицией. На нарушителей составляются протоколы, информация направляется в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Так, последними, кто попал в поре зрение правоохранительных органов и сотрудников административно-территориального управления Первореченского района, стали граждане, осуществляющие незаконную уличную торговлю на улицах Адмирала Горшкова, Анны Щетининой и Океанском проспекте. За выявленные нарушения было составлено шесть протоколов. Уличным торговцам грозят штрафы до пяти тысяч рублей.

Как отличить торговца-нелегала от законопослушного предпринимателя?

Первое, на что необходимо обратить внимание, - это внешний вид торгового объекта. Как правило, несанкционированная торговля ведется с помощью подручных средств.

«Это коробки, деревянные ящики, складные столы, которые выставляют на тротуарах, остановках общественного транспорта и газонах. При выкладке товаров не соблюдаются товарное соседство и санитарные нормы», – уточняет Елена Найденова.

Могут ли уличные торговцы узаконить свой бизнес?

Размещение нестационарных торговых объектов во Владивостоке осуществляется в соответствии со схемой размещения НТО.

Предприниматели, которые намерены включиться в схему размещения НТО, участвуют в аукционе, если на это место претендуют другие бизнесмены. В случае отсутствия претендентов предпринимателя включают на заявленное место в схему без аукциона. При этом гражданин должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Отметим, что рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех районах города. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]