Работу нелегального пункта приема металлолома пресекли во Владивостоке

Специалисты административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района совместно с представителями министерства промышленности и торговли Приморского края пресекли работу нелегального пункта приема металлолома. Он располагался на улице Хабаровской. В отношении владельца незаконного бизнеса возбуждено административное дело по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как пояснили специалисты АТУ Фрунзенского района, чтобы легально работать в сфере обращения с ломом металлов, необходима специальная лицензия. В ходе проверки было установлено, что владелец пункта приема металла разрешения на данный вид деятельности не получал.

«Всего было изъято и вывезено на специализированную площадку свыше шести тонн металлолома. Нарушителю грозит конфискация товара и штраф, сумма которого будет установлена в судебном порядке», – рассказала заместитель начальника АТУ Фрунзенского района Светлана Вильгерман.

Отметим, что рейды по выявлению и пресечению незаконной деятельности регулярно проходят во всех районах Владивостока. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газоне, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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