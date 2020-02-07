Сейчас все встанет: ДТП вызвало коллапс на дороге Владивостока

Во Владивостоке столкновение двух автомобилей вызвало коллапс, сообщают «Вести:Приморье».

По приморским пабликам разлетается видео, авторы которого показали, что столкновение двух машин на перекрестке улиц Выселковая - Снеговая Падь - Днепровская привело в замешательство водителей. Стало непонятно, кто куда едет. Машины притормаживают, пытаясь объехать тех, кто еще, вероятнее всего, достаточное время простоит на «аварийках».

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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