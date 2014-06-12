ДТП с фурой спровоцировало коллапс. Три полосы перекрыты

Жители Владивостока в соцсетях сообщают об аварии с фурой, которая спровоцировал коллапс на дороге, сообщают «Вести:Приморье».

На улице Коммунаров в районе остановки «Восточная верфь» в сторону Окатовой блокированы для движения оказались три полосы. Столкнулись тягач и «легковушка».

Отмечается, что водитель фуры поворачивал со стороны остановки «Малый Улисс» в сторону улицы Героев-Тихоокеанцев, где и столкнулся с легковым авто.

Затор начинается от поворота с объездной трассы. Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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