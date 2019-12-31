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Жителей дома по улице Нейбута возмутили действия «пришельцев»

Жителей дома по улице Нейбута возмутили действия «пришельцев»

Во Владивостоке в районе улицы Нейбута горожане по-своему решили проблему утилизации мусора. Пользователь whatsapp «Вести:Приморье» Наталья рассказала о том, что не проживающие в доме граждане, решили воспользоваться мусорными баками. При чем выбрасывали очень много вещей.

Автор фото утверждает, из микроавтобуса доставали старую мебель, мешки, баулы. Баки и место отведенное для них, оказались быстро заполненными.

Женщина задается вопросом, разве это нормальная ситуация, когда граждане, проживающие далеко от нашего дома, привозят мусор в баки, которыми много лет пользуются жители одного дома.

Мы проехали за машиной, из которой выбросили ненужное. Водитель и пассажир заехали во двор дома, который расположен далеко от нашего. У дома, куда свернула машина, стоят мусорные баки

, уточнила Наталья.

Вероятно, «нагадить» решили подальше от своего дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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