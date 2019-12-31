Новый год закончился: елки оказались на помойке до боя курантов

Жители улицы Нейбута находятся в шоке от увиденного. Елки, которые являются неизменным атрибутом Нового года, уже валяются на помойке, сообщают пользователи whatsapp "Вести: Приморье".

До Нового года остаются считанные часы. Многие приморцы, пытаясь сэкономить, приобретают елку 31 декабря. Некоторые предприниматели все-таки сбрасывают цены на это новогоднее украшение.

- Мы сильно удивились, когда увидели, что на мусорке лежат елки. Новый год еще не пришел. Как так? Кто их сюда выбросил и зачем, - пояснил житель дома 67 по улице Нейбута.

- Я вышла с дочкой на детскую площадку и увидела, что елки кто-то выбросил. Не пойму зачем. Можно ведь было их подарить тем, у кого действительно нет денег, чтобы ее купить, - сказала мама двух детей Алена.

- Я возмущена. Я оплачиваю вывоз мусора, как и все жители города. А кто-то из предприимчивых дельцов решил, что можно бесплатно воспользоваться мусорными контейнерами. Вероятно, «загнул» цену и не смог продать. А вывозить елки куда-то оказалось для него накладно, - рассказала житель дома Наталья Александровна.

- Цены на елки в этом году поднялись по отношению к прошлому году. Я в прошлом году купил елку намного красивее и дешевле, чем в этом. Но без настоящей елки праздник не чувствуется. Для детей эта сказка. Я немного в замешательстве был, когда увидел, что елки уже выброшены, сказал житель дома по улице Нейбута Александр Михайлович.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]