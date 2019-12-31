Новый год закончился: елки оказались на помойке до боя курантов
Жители улицы Нейбута находятся в шоке от увиденного. Елки, которые являются неизменным атрибутом Нового года, уже валяются на помойке, сообщают пользователи whatsapp "Вести: Приморье".
До Нового года остаются считанные часы. Многие приморцы, пытаясь сэкономить, приобретают елку 31 декабря. Некоторые предприниматели все-таки сбрасывают цены на это новогоднее украшение.
- Мы сильно удивились, когда увидели, что на мусорке лежат елки. Новый год еще не пришел. Как так? Кто их сюда выбросил и зачем, - пояснил житель дома 67 по улице Нейбута.
- Я вышла с дочкой на детскую площадку и увидела, что елки кто-то выбросил. Не пойму зачем. Можно ведь было их подарить тем, у кого действительно нет денег, чтобы ее купить, - сказала мама двух детей Алена.
- Я возмущена. Я оплачиваю вывоз мусора, как и все жители города. А кто-то из предприимчивых дельцов решил, что можно бесплатно воспользоваться мусорными контейнерами. Вероятно, «загнул» цену и не смог продать. А вывозить елки куда-то оказалось для него накладно, - рассказала житель дома Наталья Александровна.
- Цены на елки в этом году поднялись по отношению к прошлому году. Я в прошлом году купил елку намного красивее и дешевле, чем в этом. Но без настоящей елки праздник не чувствуется. Для детей эта сказка. Я немного в замешательстве был, когда увидел, что елки уже выброшены, сказал житель дома по улице Нейбута Александр Михайлович.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.12.2016 Во Владивостоке началась продажа новогодних елок
-
15.12.2015 Елочные базары заработали во Владивостоке: почем новогодние красавицы?
-
30.11.2019 Во Владивостоке приступили к оформлению главной городской елки
-
03.12.2014 На Центральной площади Владивостока продолжают устанавливать елку
-
09.12.2015 Нарядные ёлки создают новогоднюю атмосферу во Владивостоке и радуют горожан
-
04.12.2018 Владивосток готовится встретить Новый год
Добавить комментарий