Елки на переработку не примет Ботанический сад в этом году

Принимать на переработку живые ёлки, от которых после Нового года начнут избавляться приморцы, не будут в этом году в Ботаническом саду.

В институте отметили, специалисты заняты. Сейчас переработкой зеленых красавиц некому и некогда заниматься.

«Друзья, в этом году, в связи с большой загрузкой работников технических и лесных служб сада, задействованных на ликвидации последствий ледяного шторма, Ботанический сад НЕ ПРИНИМАЕТ новогодние ёлки на переработку! Просьба отнестись к этому с пониманием!»,

сообщается на сайте института.

Отметим, каждый год Ботсад проводил экологическую акцию «Ёлки в щепки». Жители Приморья привозили и сдавали на переработку хвойные деревья, которые перерабатывали в щепу. Далее это использовали для засыпки экспозиций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]