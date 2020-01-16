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«Ёлки в щепки» - новогодние деревья принимают на переработку в ботаническом саду. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

«Ёлки в щепки». Приморцам предлагают не просто избавиться от новогоднего дерева, выкинув его в мусор, а сдать его в переработку и помочь экологии региона. Где принимают ели и как им дают вторую жизнь?

Не на помойку, а в ботсад - жителям Владивостока предлагают сдать елки на переработку. Даже после долгих праздников новогодние деревья еще могут принести пользу. Их перемалывают в щепу, которой засыпают экологические тропы. Мягкое и натуральное покрытие защищает травяной покров и корни деревьев.

Ирина Крестова, руководитель отдела развития Ботанического сада ДВО РАН: «Весной мы будем ее рассыпать по экспозициям и коллекциям. Под деревья и цветущие кустарники. Для того, чтобы сохранялась влага в почве, корни не перегревались в летнее время и не перемерзли в зимнее. Эта щепа со временем перегнивает и превращается в удобрение».

Эксперты говорят, что в этом году елей на переработку сдают меньше.

Но и краснокнижное дерево попалась всего одно, а не десяток цельностальных пихт, как это было в 2019-ом. Большую поставку здесь ждут к концу месяца, когда хвои с придомовых территорий привезут ТСЖ и управляющие компании.

Александр Федонюк, ведущий инженер лесопарковой группы: «Контейнер наполняется часа за два, два с половиной. В нем получается мешков сорок, килограмм по пять».

Сдать елку в ботанический сад может каждый. Оставить ее надо у технических ворот, не доезжая до парадного входа, на специальной площадке.

Горожан просят тщательно очищать ёлки от остатков новогодних игрушек и мишуры. Ведь пластик мешает работе шредера. Да и экосистеме ботанического сада он на пользу не пойдет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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