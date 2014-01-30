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Ботанический сад-институт принимает елки для переработки

Ботанический сад-институт принимает елки для переработки

Ботанический сад-институт ДВО РАН приглашает всех желающих присоединиться к экологической акции «Ёлки в щепки»!

Избавиться от отслужившей своё хвойной красавицы можно с пользой - отвезти ее в Ботанический сад, где её перемелют в щепу для засыпки экспозиций! - сообщает «Вести:Приморье».

Принимать ёлки в БСИ будут с 5 по 25 января в любое время. Главное требование – тщательно очистить дерево от украшений, мишуры, упаковки и прочего, так как наличие посторонних предметов сильно затрудняет процесс перемолки ёлок!

Оставить ёлку нужно на специальной огороженной площадке у технических ворот учреждения (около бывшего КП-19).

Если планируется привезти сразу несколько ёлок, нужно предварительно позвонить по телефону 8-914-791-95-89 (Ирина), чтобы работники сада открыли ворота для завоза ёлок на территорию, отмечают специалисты Ботанического сада.

С 8 января превращаем ёлки в щепу, будем рады волонтёрам!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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