Выброшенные новогодние елки примут на переработку в Приморье

Выбрасываемые после Нового года хвойные деревья направят в переработку, - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Краевое предприятие «Приморский экологический оператор» (ПЭО) просит жителей региона выносить деревья на мусорные площадки.

Как рассказали на предприятии, елки с контейнерных площадок будут вывозиться транспортными компаниями для утилизации.

«В частности, во Владивостоке на полигоне установлена дробилка для измельчения деревьев в щепу, которая потом будет использоваться для пересыпки полигона или продажи сельхозпредприятиям», – уточнили специалисты.

Также в ПЭО отметили, что елку следует очистить от гирлянд, мишуры, игрушек и других украшений и не бросать в мусорный контейнер, а положить рядом с ним.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]