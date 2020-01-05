Новый год продолжается: мусор скапливается, никто не реагирует

Жители улицы Нейбута, которые являются постоянными подписчиками whatsapp «Вести: Приморье», продолжают присылать свои фото и комментарии. Все та же помойка у дома № 67.

- Незадолго до Нового года, здесь какой-то предприимчивый делец выбросил елки. Еще до боя курантов. Жители были немного шокированы. Елки «ушли». Вероятно, их разобрали. А вот мусор стал скапливаться. Конечно, он в мешках лежит аккуратно. Но животные, часто бывающие очень голодными, пытаются добраться до содержимого мусорных пакетов. Они их разрывают. Следовательно, весь мусор растаскивается по округе, - рассказал житель дома № 67 Александр Михайлович.

Отметим, ранее администрация края сообщила, штрафы и расторжение контрактов ждут компании, которые в первые дни 2020 года не приступили к вывозу мусора на закрепленных территориях в городах и районах Приморья.

Сообщить о такой проблеме можно по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-200-53-66.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]