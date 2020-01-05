Новый год продолжается: мусор скапливается, никто не реагирует
Жители улицы Нейбута, которые являются постоянными подписчиками whatsapp «Вести: Приморье», продолжают присылать свои фото и комментарии. Все та же помойка у дома № 67.
- Незадолго до Нового года, здесь какой-то предприимчивый делец выбросил елки. Еще до боя курантов. Жители были немного шокированы. Елки «ушли». Вероятно, их разобрали. А вот мусор стал скапливаться. Конечно, он в мешках лежит аккуратно. Но животные, часто бывающие очень голодными, пытаются добраться до содержимого мусорных пакетов. Они их разрывают. Следовательно, весь мусор растаскивается по округе, - рассказал житель дома № 67 Александр Михайлович.
Отметим, ранее администрация края сообщила, штрафы и расторжение контрактов ждут компании, которые в первые дни 2020 года не приступили к вывозу мусора на закрепленных территориях в городах и районах Приморья.
Сообщить о такой проблеме можно по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-200-53-66.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.01.2020 Владивосток тонет в мусоре: несправлящиеся с вывозом мусора компании будут наказаны
-
31.12.2019 Новый год закончился: елки оказались на помойке до боя курантов
-
16.12.2019 Жители Партизанска тонут в кучах мусора (видео)
-
14.12.2019 Жители Владивостока наказали водителя за неудачную парковку
-
27.11.2014 Во Владивостоке продолжается борьба со стихийными свалками
-
21.11.2019 Первые «платежки» за вывоз мусора приморцы получат в феврале 2020 года
Добавить комментарий