«Вонючая» ситуация не дает покоя жителям Артема

Постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье» рассказал, с чем пришлось столкнуться днем ранее.

Так, жители частного сектора, проживающие в Артеме, рассказали, что выйдя на улицу за калитку, увидели неприятное зрелище. На дороге был разбросан мусор. При чем сразу на двух улицах. Жители ближайших домов предположили, мусор выпал из машины, которая собирает его в определенные дни.

Владельцы частных домов отмечают, мусор вывозят регулярно, все работы идут по графику. Нареканий к организации, отвечающую за вывоз, никогда не было. Жители поясняют, водители всегда вежливы, откликаются на просьбы жильцов. Что случилось в этот раз, непонятно.

Подписчик whatsapp уточняет, позвонили в службу вывоза мусора. На звонок ответили сразу. Внимательно выслушали нашу проблему, обратили внимание на ситуацию, сказали, уточним, разберемся. Однако вопрос остался до сих пор не решен.

Да, многие могут сказать, что трудно самим убрать? Нет, не трудно. Но среди тех, кто проживает на этой улице – в основном пенсионеры. На протяжении многих лет они так и делают, убирают за теми, кто считает, что не обязан платить за вывоз мусора. Они делает проще - выходят из дома с пакетом отходов и выставляет у калитки чужого дома. Кто-то, просто проходя мимо, выбрасывает под ноги бутылки и пакеты. Бездомные собаки пользуются таким случаем, раздирая пакеты, пытаются найти в них то, чем можно поживиться. Вы представляете, с чем приходится сталкиваться жителям улицы? Да и куда деть собранный мусор. Занести себе на участок?

Вот поэтому и решили позвонить в службу по вывозу отходов и пояснить ситуацию, уточняют жители Артема. Надеемся, что ситуация все-таки решится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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