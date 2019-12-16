Жители Партизанска тонут в кучах мусора (видео)

Это мусор, который вовремя не убрали, или навалили “люди добрые”. Собаки, кошки и ветер разрывают и растаскивают содержимое пакетов по всей округе. Приятного в такой картине мало

В Партизанске на улице Вахрушева весь ноябрь и декабрь не убирают мусор.

- Это невозможно. Полчища собак и стаи ворон не дают спокойно жить, атакуя мусорки, которые не убирают месяцами. Выпавший снег не дает показать всей картины происходящего ужаса, - говорит житель Партизанска, приславшая в редакцию whatsapp "Вести: Приморье" видео.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]