Жители Партизанска тонут в кучах мусора (видео)
Это мусор, который вовремя не убрали, или навалили “люди добрые”. Собаки, кошки и ветер разрывают и растаскивают содержимое пакетов по всей округе. Приятного в такой картине мало
В Партизанске на улице Вахрушева весь ноябрь и декабрь не убирают мусор.
- Это невозможно. Полчища собак и стаи ворон не дают спокойно жить, атакуя мусорки, которые не убирают месяцами. Выпавший снег не дает показать всей картины происходящего ужаса, - говорит житель Партизанска, приславшая в редакцию whatsapp "Вести: Приморье" видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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