Полиция проводит проверку по факту опасной уборки снега в уссурийской школе
Полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску, в образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются обстоятельства происшествия, опрашиваются учащиеся и персонал.
Накануне, 24 ноября, в соцсетях повилось видео, на котором изображено, как учитель держит ребенка, а ребенок убирает лопатой снег с козырька школы. Автор ролика утверждает, что таким образом убирают снег в 31-й школе Уссурийска.
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"А вот так сорвется, и все. Еще ребенок раздетый, а на улице зима. Вот так в школах убирают снег", — комментирует ситуацию на видео мужчина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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