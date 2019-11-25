Полиция проводит проверку по факту опасной уборки снега в уссурийской школе

Полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску, в образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются обстоятельства происшествия, опрашиваются учащиеся и персонал.

Накануне, 24 ноября, в соцсетях повилось видео, на котором изображено, как учитель держит ребенка, а ребенок убирает лопатой снег с козырька школы. Автор ролика утверждает, что таким образом убирают снег в 31-й школе Уссурийска.

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"А вот так сорвется, и все. Еще ребенок раздетый, а на улице зима. Вот так в школах убирают снег", — комментирует ситуацию на видео мужчина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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